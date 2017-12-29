Германия будет прилагать усилия для мирного решения конфликта на Донбассе

Германия будет и дальше прилагать усилия для мирного решения конфликта на Донбассе, а новый обмен пленными должен быть реализован быстро.

Об этом заявил постоянный заместитель посла Германии в Украине Вольфганг Биндзайль.

Также посольство Германии в Киеве сообщило, что 29 декабря Биндзайль встретился с мужчиной, который вернулся из плена, родственниками освобожденных из лагеря пленных, а также с женой задержанного, который продолжает находиться на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.

«Во время встречи обсуждали тяжелое положение семей. Кроме того, поднимался вопрос перспектив обмена лицами, которые еще находятся в плену, а также роли Федерального правительства в Минском процессе и "нормандском формате"», – сообщает посольство.

Биндзайль заверил собеседников в том, что правительство Германии и впредь будет прилагать усилия для мирного решения конфликта. «При этом обмен пленными относится к первоочередным мерам, которые должны быть быстро реализованы», – добавили в посольстве.