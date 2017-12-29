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Во время празднования Нового года в Сватово погибли трое подростков

Вчера, 18:59 citynews.net.ua | Напечатать

Во время празднования Нового года в Сватово погибли трое подростковСегодня в Сватовский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что в одном из домов по ул. Первомайская - Набережная обнаружены тела 17-летних юноши и девушки и 19-летнего парня. 

Полицейские установили, что компания праздновала в доме Новый год. Празднование затянулось, и молодые люди остались переночевать в доме и в ночь на второе января. После обеда компанию навестил знакомый, который и обнаружил бездыханные тела товарищей и вызвал скорую помощь.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы ГУНП и Сватовского отдела полиции.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Окончательный вывод о причинах смерти будет получено после проведения судебно-медицинской экспертизы.


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