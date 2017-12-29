Участник АТО пропал в Москве по дороге к сестре

В столице Российской Федерации неизвестные задержали участника антитеррористической операции на востоке Украины Олега Негоду. Об этом УНН сообщил информированный источник.

Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016—17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов (город на юго-востоке европейской части России) к сестре и по дороге 24 дкабря был задержан в Москве. Сейчас место его пребывания неизвестно.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к российскому внешнеполитическому ведомству с ходатайством сообщить, задержан ли в РФ участник АТО Олег Негода, а также, если это правда, о причинах и обстоятельствах его задержания.

«Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания, мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца», — сказал официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.