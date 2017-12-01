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Четверо украинцев, вернувшихся из плена, остались без жилья и родных

Вчера, 18:05 citynews.net.ua | Напечатать

Четверо из 74 освобожденных из плена украинцев родом из оккупированной территории, где живут их родственники. Оставаться там они не захотели, поэтому выбрали свободную от боевиков Украину.

Об этом сообщает ТСН.

С Игорем Яковенко журналисты встретились вблизи госпиталя, где бывшие пленники гражданские проходят обследование. Игорь был обут в тапочки на носки, потому что у него нет другой обуви.

Два года и четыре месяца плена с пытками обернулись для мужчины сильным заиканием.

«Нас приняли за корректировщиков. Били электричеством. Просто оказался не в том месте», - говорит Яковенко.

Оккупанты обвинили Игоря в шпионаже в пользу Украины. Он - человек с проукраинской позицией, по инициативе двоюродного брата гражданской жены, во время обстрелов Горловки, вышел посмотреть, откуда палят. Родственник взял еще и бинокль, их задержали обоих, но в плену оказался он один.

Сергея Радулова в плен взяли также в районе Горловки, но на четыре месяца раньше. Тоже за «шпионаж» в пользу Украины.

«Начали происходить ужасные вещи. У меня отобрали все имущество», - рассказывает Сергей.

С врачебной палаты этим ребятам некуда идти вообще. Негде и нет за что жить. Они выбрали Украину, потому что возвращаться домой, на оккупированную территорию, опасно.

«Возвращаться страшно, потому как помиловали, так и заберут», - говорят мужчины.


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