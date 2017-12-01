Защитник луганской "Зари" Артем Сухоцкий решил не продлевать контракт с клубом и намерен покинуть Украину.

Об этом сообщает FootBoom.

При этом, где именно продолжит карьеру 25-летний левый краек, нет никакой информации. - "В Украине я точно не останусь. После Нового года все узнаете - как только появится официальная информация. Больше никаких комментариев по этому поводу", - сказал футболист.

В нынешнем сезоне Сухоцкий провел 17 матчей за "Зарю" в украинской Премьер-лиге, а также он включался в символическую сборную недели второго тура группового этапа Лиги Европы. Ранее воспитанник киевского футбола выступал за "Динамо-2", дубль "Ильичевца" и "Александрию"