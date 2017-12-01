Волкер: мы должны создать для России условия по выходу из конфликта на Донбассе

Украина вернет контроль над участком украинско-российской границы на Донбассе после выполнения своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Говоря о путях разрешения конфликта на Донбассе Волкер назвал необходимыми силовую и переговорную тактики в отношении России.

«И я считаю, что нам надо быть готовыми к тому, чтобы разговаривать с Россией о том, как найти выход из сложившейся ситуации. Чтобы обеспечить безопасность всем сторонам, включая жителей Донбасса, русскоговорящее население Украины, крымских татар, украинцев — всех», – прокомментировал он.

«Я думаю, что России надо знать, что для нее есть выход, что она может разрешить эту ситуацию с соблюдением своих интересов. Но также Россия должна понимать, что путь дальнейшей агрессии и продолжения конфликта не приведет к улучшению. Так что мы должны создать условия, в которых Россия примет свое собственное решение о том, как она хочет действовать», – отметил дипломат.

Волкер также сообщил, что миротворческие силы ООН могут появиться на Донбассе при условии соблюдения режима прекращения огня для реализации политической части Минских соглашений, включающую проведение местных выборов, предоставление «особого статуса» региону и амнистию участникам сепаратистских движений «ДНР/ЛНР», не причастных к убийствам и другим тяжким преступлениям.