» » Волкер: мы должны создать для России условия по выходу из конфликта на Донбассе

Волкер: мы должны создать для России условия по выходу из конфликта на Донбассе

Сегодня, 13:47 citynews.net.ua | Напечатать

Украина вернет контроль над участком украинско-российской границы на Донбассе после выполнения своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Говоря о путях разрешения конфликта на Донбассе Волкер назвал необходимыми силовую и переговорную тактики в отношении России.

«И я считаю, что нам надо быть готовыми к тому, чтобы разговаривать с Россией о том, как найти выход из сложившейся ситуации. Чтобы обеспечить безопасность всем сторонам, включая жителей Донбасса, русскоговорящее население Украины, крымских татар, украинцев — всех», – прокомментировал он.

«Я думаю, что России надо знать, что для нее есть выход, что она может разрешить эту ситуацию с соблюдением своих интересов. Но также Россия должна понимать, что путь дальнейшей агрессии и продолжения конфликта не приведет к улучшению. Так что мы должны создать условия, в которых Россия примет свое собственное решение о том, как она хочет действовать», – отметил дипломат.

Волкер также сообщил, что миротворческие силы ООН могут появиться на Донбассе при условии соблюдения режима прекращения огня для реализации политической части Минских соглашений, включающую проведение местных выборов, предоставление «особого статуса» региону и амнистию участникам сепаратистских движений «ДНР/ЛНР», не причастных к убийствам и другим тяжким преступлениям.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:58

СБУ отказалась назвать имена людей, переданных боевикам

Сегодня, 16:42

Защитник луганской "Зари" Сухоцкий покинул клуб

Сегодня, 15:40

Миссия ОБСЕ обнаружила пять неотведенных единиц РСЗО "Град" в ОРДЛО

Сегодня, 14:58

ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов

Сегодня, 14:55

СБУ задержала помощника главаря группировки "Рим"

Сегодня, 13:47

Волкер: мы должны создать для России условия по выходу из конфликта на Донбассе

Сегодня, 13:08

За сутки в АТО получил ранение один военный

Сегодня, 13:08

Луганские скупщики долгов будут поставлять газ на Одесский припортовый завод

Сегодня, 13:04

С 1 января в Украине подорожает электричество

Сегодня, 12:08

На Луганщине за финансовые махинации оштрафовали чиновника

Сегодня, 11:43

24 освобожденных военных – на реабилитации в военном госпитале, еще 41 человек – в больнице

Сегодня, 10:46

Жителям двух прифронтовых сел вернули свет

Новости Украины:

Сегодня, 16:47

Ограбление в Харькове: неизвестные забрали у мужчины $30 тыс

Сегодня, 15:38

Украина вводит пошлины на импорт российской арматуры

Сегодня, 14:58

ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов

Сегодня, 13:48

На Виннитчине расцвели подснежники

Сегодня, 13:10

Жители Донецкой области перечислили в поддержку украинской армии 389 миллионов гривен

Сегодня, 12:55

МОН запретило вузам сайты с доменами «.ru» и «.ру»

Сегодня, 12:04

Директор аэропорта Николаева задержан на взятке 700 тыс. гривен

Сегодня, 11:36

Сборная Украины в 2018 году может сыграть до 11 матчей

Сегодня, 10:48

По делам Майдана в розыск объявили более 90 человек

Сегодня, 09:59

Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах

Сегодня, 09:08

Суд вынес приговор сыну Шуфрича

Вчера, 18:12

Арестована пара наркодельцов, сбывавших метадон в Мариуполе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 