За сутки в АТО получил ранение один военный

За сутки в АТО получил ранение один военныйСегодня, 13:08
За минувшие сутки на Донбассе в результате боевых действий ранение получил один украинский военный.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает РБК-Украина.
"На позициях неподалеку Красногоровки был зафиксирован огонь снайперов, в результате обстрела пострадал один военнослужащий. Он был оперативно доставлен в больницу для оказания помощи", - сообщил Мотузяник.
По его словам, всего за сутки боевики совершили шесть обстрелов на Донецком направлении. В то же время на Луганском направлении соблюдается режим перемирия.