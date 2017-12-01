Луганские скупщики долгов будут поставлять газ на Одесский припортовый завод

Государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) выбрал нового партнера для давальческой переработки газа. Им стала малоизвестная Всеукраинская энергокомпания (ВЭК, Киев), принадлежащая предпринимателю Вадиму Колесникову.

Как сообщает Лига.BIZ, ВЭК будет поставлять на ОПЗ до 60 млн кубометров газа в месяц, перерабатывая его в аммиак и карбамид. Удобрения будут отгружаться в адрес ВЭК и в дальнейшем идти на экспорт или продаваться на украинском рынке.

До контракта с Одесским припортовым заводом ВЭК не была замечена ни на газовом рынке, ни на рынке минеральных удобрений. Учредители ВЭК занимаются в основном инвестициями в жилищно-коммунальную сферу и скупкой долгов госкомпаний. Кроме того, они оказались фигурантами нескольких уголовных производств.

Поставки газа новым "давальцем" в объеме 60 млн кубометров в месяц позволит загрузить ОПЗ максимум на 50% мощности. Сам запуск завода ожидается в конце января 2018 года, сообщил первый замглавы предприятия Николай Щуриков. Планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида.

LIGA.net выяснила, кто стоит за новым партнером Одесского припортового завода и почему этот бизнес будет прибыльным.

Новый конкурс

Одесский припортовый завод готовится возобновить работу. 8 декабря ОПЗ провел новый конкурс по выбору партнера для давальческой схемы работы.

По словам первого замглавы ОПЗ Николая Щурикова, интерес к конкурсу проявили компании IBE Trade Corp Александра Ровта, Энергетические ресурсы Украины, крупный швейцарский трейдер NCTC AG, Группа УМВБ предпринимателя Александра Гинзбурга, белорусская Петротранс Энерджи и украинская компания Нотокс.

На ОПЗ сообщили, что по итогам конкурса рассмотрело предложения 8 компаний, но все они не в полной мере соответствовали требованиям. В связи с этим компаниям-интересантам предложили провести дополнительные переговоры.

"По результатам переговоров с компаниями, которые представили документацию для заключения договора наиболее выгодным предложением с наиболее высокими тарифами на переработку, определено предложение Всеукринской энерго компании", - говорится в сообщении ОПЗ от 22 декабря.

"Расчетная дата выхода на проектную мощность 25 января 2018 года, - написал в своем facebook Щуриков. - Основные обязательства давальца (ВЭК. - Ред.) - обеспечить единоразовую поставку до 3 млн кубометров газа для запуска производства и ежемесячно до 60 млн кубометров как давальческого сырья".

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"Работать по давальческой схеме сейчас выгодно, - говорит руководитель инвесткомпании Инфоиндустрия Дмитрий Гордейчук. - Сейчас аммиак в порту Южном подорожал до $320/тонна и в связи ограниченным предложением на рынке такая цена может продержаться до марта следующего года".

История вопроса

Последний год Одесский припортовый завод работает нестабильно. В декабре 2016 года ОПЗ остановил все свои агрегаты из-за плохой рыночной конъюнктуры. Резкое падение цен на карбамид и аммиак на мировых рынках, а также высокие цены на основное сырье - природный газ - сделали бизнес ОПЗ убыточным.

С марта 2017 после незначительного роста цен продукцию завода ОПЗ принял решение перейти на давальческую схему работы. Эта модель предусматривает, что предприятие не несет расходов на покупку газа, оказывая исключительно услуги по переработке. Конечная продукция отгружается заказчику, то есть поставщику газа.

До ВЭК единственным партнером ОПЗ по давальческой переработке была группа Энергетические ресурсы Украины, принадлежащая бывшему коммерческому директору ДТЭК Андрею Фаворову, предпринимателям Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.

По такой схеме завод работал до августа этого года, но из-за очередного падения цен на карбамид и аммиак, остановился. В октябре ОПЗ снова запустили, но ненадолго. В конце ноября из-за выхода из строя одного из агрегатов ОПЗ был вынужденно остановлен.

Коммунальные связи

Победитель нового конкурса от ОПЗ - Всеукраинская энерго компания - ранее не занималась торговлей газом и минеральными удобрениями. Лицензию на поставку природного газа ВЭК получила за два месяца до объявления Одесским припортовым заводом конкурса по привлечению партнера - 31 августа этого года.

На своем сайте, созданном в середине 2016 года, ВЭК сообщает, что специализируется на продаже энергооборудования, материалов, труб предприятиям ТЭК, поставкой нефтепродуктов, угля, газа, тяжелой машиностроительной техники для генерирующих компаний (атомных, гидро, теплоэлектростанций), поставщиков электроэнергии и инвестициями в ЖКХ.

В реестре юридических лиц единственным собственником компании указан Вадим Колесников. Это сын предпринимателя из Рубежного Луганской области Виталия Колесникова. Именно он является основателем группы компаний ВЭК, следует из информации самой компании.

Колесников-старший - бывший вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, и советник министра экономики Богдана Данилишина по вопросам инвестиций и инноваций.

Но более всего он известен как основатель холдинга Чистая вода, который брал в концессию коммунальные водоканалы в Купянске и Изюме (Харьковская область), Бердянске (Запорожская область), Первомайске (Николаевской области) и Ужгороде.

В начале 2014 года, по информации издания Наші Гроші, компания Виталия Колесникова через суды пыталась возобновить действия концессионного соглашения с ужгородским водоканалом, которое было подписано в 2010 году, но разорвано судом первой инстанции год спустя.

В тот же период - с января по апрель 2014 года - сын и отец Колесниковы входили в наблюдательный совет скандальной компании Энергомережа (тогда называлась Солнечный берег. - Ред.). Сейчас эта компания подконтрольна объявленному в розыск Дмитрию Крючкову. НАБУ подозревает Крючкова в выводе через Энергомережу средств из государственных облэнерго и коммунальных предприятий, в частности, Запорожьеоблэнерго.

Похожей деятельностью занимался и Колесников-старший. В решении Печерского районного суда Киева от 6 декабря 2011 года говорится, что Виталий Колесников был помещен СИЗО в рамках дела о завладении чужим имуществом.

В 2009 году Всеукраинская энергетическая компания (предшественник Всеукраинской энерго компании. - Ред.) скупила долги коммунального предприятия Луганскводоканал за электроэнергию перед Луганскоблэнерго по договорам поручительства. В дальнейшем компания Колесникова взыскивала долги через суды, несмотря на то, что луганское облэнерго уже было банкротом.

Когда Колесников-старший вышел из-под ареста, LIGA.net выяснить не удалось. Телефоны компании не отвечали.

В 2016-2017 годах скупкой долгов по той же схеме занималась Всеукраинская энерго компания, новый партнер ОПЗ. Несмотря на схожесть названий, это разные юридические лица.

ВЭК скупала долги у Хлеба Украины и ГП Криворожская теплоцентраль. Как следует из текста решения Октябрьского районного суда Кривого Рога от 3 октября этого года, в ноябре прошлого года был заключен трехсторонний договор поручения между Криворожской теплоцентралью, ВЭК и Днепрооблэнерго.

По этому договору ВЭК обязывалась оплатить долг теплоцентрали перед облэнерго на сумму 10 млн грн за поставленную электроэнергию. Но получив часть средств, долг не оплатила. По этому факту в 31 марта 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство.

Будущие поставщики газа на ОПЗ стали фигурантами еще одного уголовного производства, открытого Национальной полицией по подозрению хищении средств в особо крупных размерах. В решении Шевченковского районного суда Киева от 10 мая этого года говорится, что Колесников-старший "путем обмана, под предлогом инвестирования в энергетический бизнес через Всеукраинскую энерго компанию, учредителем которого является его сын с января 2016 по 5 февраля 2017 года завладел денежными средствами и имуществом ЛИЦА_5 в сумме $424 000 США".

Уголовные производства в отношении учредителей ВЭК не мешают компании развивать бизнес

Еще в июле 2016 года Всеукраинская энерго компания подписала с Одесским горсоветом меморандум о намерениях строительства в Одессе мусороперерабатывающего завода. В официальном сообщении мэрии ВЭК называют представителем корейского инвестора-компании OHB Holdings.

Договор подписали мэр Одессы Геннадий Труханов и президент OHB Хо-Кйонг Ким. "Данная компания уже имеет опыт работы в Украине. Объем предполагаемых инвестиций в Одессу - более $25 млн", - говорится в сообщении мэрии.

Это не первые корейские инвестиции в ЖКХ от предприятий Колесниковых. В 2009 году холдинг Читая вода планировал привлечь корейские инвестиции в бердянский водоканал. По информации местных СМИ компания Юкрэйн Корея Энержи Ко и ООО "Чистая вода-Бердянск" подписали договор 6 декабря 2009 года, согласно которому корейцы обязались поставить предприятию-концессионеру новое оборудование на $7 млн.

Впрочем, инвестиций водоканал не дождался. В 2011 году договор концессии с Чистой водой расторгнул суд. На то время задолженность компании Колесникова достигла более 30 млн грн, несмотря на почти 100%-й расчет населения с водоканалом.

Сама компания Юкрэйн Корея Энержи Ко до сих пор существует. Колесников-старший (на фото) владеет в ней 15%-ой долей. Другими учредителями являются четыре гражданина Кореи, а также партнеры Колесникова по другим юридическим лицам - Екатерина Дрюкова и Зоя Пржедецкая.

Может ли история компании повлиять на партнерство с ОПЗ? Собеседник LIGA.net в Фонде преимущества сообщил, что там удивлены выбором поставщика газа на предприятие. По его словам, набсовет еще не согласовывал договор между заводом и компанией.

Евгений Головатюк

ЛIГАБiзнесIнформ