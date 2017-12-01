24 освобожденных военных – на реабилитации в военном госпитале, еще 41 человек – в больнице

В настоящее время 24 военнослужащих, освобожденных на Донбассе, проходят реабилитацию в военном госпитале, еще 41 человек – в больнице Государственного управления делами.

Об этом со ссылкой на медиков рассказала вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

«Как проинформировали меня руководители медицинских учреждений, на сегодняшний день 24 экс-заложника военнослужащие проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находится в больнице Госуправления делами», – написала она в Facebook.

По словам Геращенко, всем будет оказана необходимая медицинская помощь, в частности, стоматологические услуги.

Также она напомнила, что Министерство соцполитики прорабатывает все технические детали, и в ближайшее время освобожденные получат единоразовую денежную помощь. «Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями», – добавила Геращенко.

По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения.