Силы АТО сбили российский беспилотник «Орлан-10»Сегодня, 10:39
Украинские военные на Донбассе 28 декабря сбили российский беспилотный летательный аппарат в районе поселка Курдюмовка (Донецкая область).
Об этом сообщает штаб АТО. "Следует отметить, что враг активизировал воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены минского договоренностями.
Полет беспилотника противника был зафиксирован в районе Светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовки около 22:00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа "Орлан-10", - говорится в сообщении штаба АТО.
Сообщается, что на данный момент продолжаются поиски обломков российского беспилотника.