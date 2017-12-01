Силы АТО сбили российский беспилотник «Орлан-10»

Украинские военные на Донбассе 28 декабря сбили российский беспилотный летательный аппарат в районе поселка Курдюмовка (Донецкая область).

Об этом сообщает штаб АТО. "Следует отметить, что враг активизировал воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены минского договоренностями.

Полет беспилотника противника был зафиксирован в районе Светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовки около 22:00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа "Орлан-10", - говорится в сообщении штаба АТО.

Сообщается, что на данный момент продолжаются поиски обломков российского беспилотника.