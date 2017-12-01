По оперативным данным группы "ИС", в оккупированом Луганске продолжают орудовать мошенники всех мастей. Часто их жертвами становятся старики.

На днях в "милицию лнр" обратился луганчанин 1941 г.р. с заявлением о том, что 25.12.2017, примерно в 10-30, по месту его жительства, неизвестная женщина, представившись социальным работником, под предлогом предоставления гуманитарной помощи, завладела принадлежащими ему деньгами в сумме 2350 рублей РФ.

Потерпевшему "соцработница" оставила 2 сувенирные купюры номиналом 5000 рублей РФ.