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ЮНИСЕФ: 220 тысяч детей живут под постоянной угрозой в Донбассе

Сегодня, 12:45 citynews.net.ua | Напечатать

На востоке Украины 220 тысяч детей живут под постоянной угрозой со стороны наземных мин и других взрывных устройств, оставленных во время боевых действий.

Об этом говорится в новом докладе Детского фонда Организации Объединенных Наций, сообщает Би-би-си Украина.

Например, 14-летний Алеша лишился трех пальцев правой руки.

"Мимо нас проезжала военная машина, из которой что-то выпало на землю. Я не знал, что это был за предмет: что-то, похожее на ручку", -сказал  мальчик.

По его словам, он взял этот предмет в руки, и  раздался взрыв.

"Первое, что я почувствовал, были шок и боль. Теперь я не могу делать многое из того, что раньше казалось привычным. Мне трудно рубить дрова. Я учусь писать левой рукой, но пока мне это плохо удается. Иногда мне бывает так тяжело на душе, что я начинаю плакать", - отметил Алексей, передает пресс-служба ЮНИСЕФ в Facebook.

Нападения на детей в зонах конфликтов в 2017 году достигли шокирующего уровня. Среди критических зон находится Украина.

Директор ЮНИСЕФ Мануэль Фонтэн отметил, что большинство детей были поражены в их домах, школах и игровых площадках. Он также отметил, что такая жестокость не имеет права становиться нормой.

В отчете говорится о нескольких конфликтных зонах, где, по словам Фонтена, дети испытывали сильные страдания.

Например, мусульманские дети рохинджа в Мьянме страдали от "шокирующей и массовой жестокости", когда их выгнали из дома в штате Ракхайн.

В докладе также отмечается, что миллионы детей страдают от недоедания, болезней и травм, полученных в борьбе за пищу, воду и доступ к медицине.


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