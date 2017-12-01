На незаконной переправе в Луганской области задержали жителя Трехизбенки с сыром

Вчера, 27.12.2017 года, фискальным нарядом спецподразделения "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области совместно с бойцами батальона особого назначения "Луганск-1" на незаконной переправе через р. Северский Донец между селами Лопаскино и Трехизбенка задержан местный житель из Трехизбенки.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Он на собственном автомобиле повышенной проходимости пытался переправить на временно неподконтрольную территорию Украины в г. Славяносербск 400 кг сыра твердого торговой марки "Комо" на общую сумму 23 тыс. грн.

Учитывая, что гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил перемещения товаров в зону проведения АТО, относительно нарушителя составлен административный протокол по ч.2 ст.204-3 КУоАП.