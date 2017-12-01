Суд не нашел нарушений в засекречивании деклараций военных прокуроров

Окружной административный суд Киева не установил нарушений законодательства при принятии главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом постановления о закрытии информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд принял решение – отказать истцу в удовлетворении иска. Данное решение было принято несмотря на то, что судом не установлено нарушение предписаний действующего законодательства при принятие Анатолием Матиосом соответствующего постановления, целью которого – закрытие информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей», – говорится в заявлении.