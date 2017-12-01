Грицак: Для нас является приоритетом поиск 402 без вести пропавших на Донбассе

Украине сегодня важно найти и вернуть домой 402 человек, без вести пропавших в результате боевых действий на Донбассе.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает пресс-служба СБУ.

"Для нас является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших людей", - подчеркнул он. В сообщении пресс-службы отмечается, что глава СБУ издал распоряжение соответствующим подразделениям активизировать работу по поиску пропавших.

"К сожалению, на сегодня часть Донецкой и Луганской областей оккупирована российскими наемниками и мы не имеем доступа на оккупированную территорию. Но мы уверены, что вопрос контроля - это вопрос времени", - отметил Грицак. Он добавил, что Служба безопасности освобождает заложников с самого начала необъявленной войны, и подчеркнул, что в этом "деликатном процессе" задействовано немало неравнодушных людей.

"Но самая большая благодарность и мой низкий поклон родным заложников, без которых мы неосвободили бы ни одного человека", - подчеркнул он.