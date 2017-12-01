Спасать жизни станет проще: Попаснянской больнице подарили дефибрилятор

Международный комитет Красного Креста (МККК) в рамках специальной программы поддержки больниц сегодня, 27 ноября, донировал отделению интенсивной терапии Попаснянской центральной районной больницы (ЦРБ) дефибрилятор, сообщает пресс-служба комитета.

Aппарат используется для оказания экстренной помощи при внезапном тяжелом нарушении ритма сердца и фибриляции желудочков сердца.

По словам заведующего отделением интенсивной терапии Попаснянской ЦРБ Игоря Михайленко, комплектация прибора позволяет также использовать его как внешний кардиостимулятор, что позволит «выиграть» время и отправить пациента в Харьков, где ему смогут провести операцию и установить постоянный электростимулятор.

Попаснянская ЦРБ обслуживает 77 тысяч населения, ежедневно принимает до 1,5 тысяч пациентов. «Одна из наиболее актуальных задач – обеспечить больницу современным оборудованием, позволяющим провести качественную диагностику и лечение. В связи с этим мы обратились к Международному комитету Красного Креста», - рассказал главный врач Попаснянской ЦРБ Александр Ковальчук.

МККК с 2014 года реализует в Луганской области ряд проектов в сфере медицины: бесплатно передает оборудование, обеспечивает медицинские учреждения медикаментами для лечения пациентов с хроническими заболеванями, организовал работу медпункта на контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской, поддерживает деятельность мобильных клиник, которые обслуживают население на линии соприкосновения, а также предоставляет грантовую помощь гражданским лицам, пострадавшим в следствие конфликта.