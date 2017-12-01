В процессе обмена пленными с боевиками освободили Владислава Овчаренко, сообщает ТСН.

"Он мне потом сам звонил. Мы сами еще в Луганске и ждали до последнего новостей. А сын уже в Украине. Конечно же он в Украине останется, однозначно. Здесь ему делать ничего, в Луганске ", - рассказала мать Овчаренко.

По ее словам, сейчас они пытаются сами узнать подробности, куда привезут ее сына. После этого будут уже планировать с ним встречу.