Порошенко прибыл на Донбассе встречать освобожденных их плена

Президент Петр Порошенко прибыл на Донбассе, где встречает освобожденных из плена боевиков украинцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Петр Порошенко уже на Донбассе, где встречает наших ребят из плена», - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщила представитель президенты Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, в рамках обмена пленными на Донбассе украинской стороне передали 74 заложника.

"Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой", - сообщила Луценко.