Обмен состоялся: из плена российских террористов освобождены 74 украинских заложника

Обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной завершился.

"Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса", – написала в Facebook представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Обмен на развилке автодорог, идущих на Константиновку, Бахмут и Горловку, проходил по схеме "306 за 74": за освобождение 74 заложников боевикам отдали 306 запрошенных ими лиц, которые согласились ехать на временно неподконтрольную Украине территорию.

До обмена в заложниках у боевиков были (только подтвержденные данные) 170 украинцев. Таким образом, на временно оккупированной территории все еще ждут освобождения около сотни человек.