Украина передала «ЛНР» 75 человек

Украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР» 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Это объясняется тем, что часть людей отбыли наказание и освободились, а некоторые просто отказался возвращаться, отметила участница группы по обмену со стороны «ЛНР» Ольга Кобцева, сообщает Громадське.

«Мы отдаем 16, нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Так как на момент достижения договоренности часть людей уже освободилась, а часть людей отказались от возвращения на территорию «ЛНР », - пояснила она.