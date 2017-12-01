15 террористов во время обмена отказались ехать в ОРДЛО и хотят остаться в Украине

Перед обменом пленными на Донбассе 15 удерживаемых Украиной боевиков из тех, которые приехали на обмен, отказались от передачи в отдельные районы Донецкой и Луганской областей и заявили о желании остаться на украинской стороне.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, передает "Громадське". В частности, после новости о согласовании списка на обмен пленными стало известно, что три человека отказались от обмена и заявили о желании остаться на украинской стороне.

Кроме того. 43 человека из списка 306 удерживаемых Киевом не приехали на обмен, потому что ранее отбыли наказание и были освобождены.

Напомним, ранее первый заместитель спикера Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что стороны обсудили списки на обмен и приступили к процедуре.

Пока известно, что из Луганска привезли незаконно удерживаемых подростков Влада Овчаренко и Артема Ахмерова, а также блогера Эдуарда Неделяева, которые уже на свободе.