Обмен пленными: до 15 человек отказываются от передачи в ОРДЛО

Перед обменом пленными на Донбассе до 15 удерживаемых Украиной отказались от передачи в отдельные районы Донецкой и Луганской областей и заявили о желании остаться на украинской стороне.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, передает "Громадське".

В частности, после новости о согласовании списка на обмен пленными стало известно, что три человека отказались от обмена и заявили о желании остаться на украинской стороне.

Также сообщается, что 43 человека из списка 306 удерживаемых Киевом не приехали на обмен, потому что ранее отбыли наказание и были освобождены. Кроме того, по словам омбудсмена Валерии Лутковской, до 15 человек из тех, которые приехали на обмен, отказываются возвращаться в ОРДЛО.