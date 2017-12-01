Кабмин обещает выделить помощь семьям освобожденных пленных

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил предоставить социальную и финансовую поддержку семьям пленных, которых планируют освободить сегодня на Донбассе.

«Вчера я разговаривал с президентом еще до встречи с семьями пленных. Мы договорились о том, что сделаем все, чтобы предоставить помощь, начиная от медицинской, заканчивая социальной и финансовой», – сказал Гройсман во время.

Премьер-министр поручил министру социальной политики Украины Андрею Реве изучить вопрос предоставления такой поддержки.

«Я бы хотел сегодня, глубокоуважаемый Андрей Алексеевич, министр социальной политики, поручить вам буквально каждую семью. Через социальные службы, чтобы мы выявили точечно: какие есть проблемы, чем мы можем помочь, сформировали предложения касательно финансовой поддержки этих семей. Им сейчас нелегко», – заявил Гройсман.