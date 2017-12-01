Порошенко рассказал подробности подготовки к обмену заложниками в АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нет ничего важнее того, чтобы вернуть домой украинцев, находящихся в плену. Об этом Порошенко заявил на встрече с родными заложников, говорится на сайте президента.

"Последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась в режиме 24 часа в сутки. Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого", - отметил Порошенко.

По словам президента, были применены все возможные механизмы международного давления: Нормандский формат, Трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ, Красный Крест и др.

"Все были задействованы и сработали как единый механизм, четко слаженная команда для того, чтобы приблизить завтрашний день и вообще сделать его возможным", - отметил Порошенко.

Глава государства поблагодарил родных украинских заложников за их веру в украинское государство и общую борьбу.