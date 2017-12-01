«Мвд Днр» рассказало о спецоперации в Шахтерске

Сотрудники «полиции» при группировке «ДНР» провели оперативно-профилактические мероприятия на территории Шахтерска. Об этом сообщает «МВД ДНР».

«... в отработке приняли участие более 50 сотрудников «полиции», в том числе экипажи ГАИ, наряды ОГСО, сотрудники оперативных служб и спецподразделений МВД. Правоохранители проверили 15 увеселительных заведений, составили 21 протокол по фактам нарушения административного законодательства», – говоится в сообщении.

В «МВД» отметили, что 2 протокола были составлены за различные нарушения правил торговли, 6 – за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки, 3 — за распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

«Стражи порядка проверили 21 владельца огнестрельного оружия, по фактам выявленных нарушений было составлено 2 административных протокола. Во время санкционированного обыска, проводившегося на территории одного из домовладений города, оперативники обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения – каннабис. Владельцу запрещенного к обороту вещества грозит уголовная ответственность», – добавили в «МВД ДНР»

Также «инспекторы ГАИ» выявили и отстранили от управления автотранспортом 4 граждан, находившихся за рулем в состоянии опьянения, двое из которых, как утверждается, не имели при себе водительских прав.