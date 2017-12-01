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На Донбассе применяется система тотальной пропаганды Кремля

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

На территории Донбасса применяется система тотальной пропаганды Кремля.

Об этом говорится в докладе "Состояние информационного пространства Донецкой области: вызовы и перспективы", подготовленного "Аналитический центр" Фабрика мысли Донбасс "совместно с Мининформполитики и Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, передает РБК-Украина. 

Так, на территории Донбасса применяется кремлевская система тотальной пропаганды, что предусматривает распространение четких целенаправленных информационных месседжей с помощью всех возможных каналов коммуникации.

Отмечено, что последствия такой информационной политики сказываются на: позициях и настроениях населения неподконтрольных территорий, позициях и настроениях жителей подконтрольных районов Донецкой области, формировании новой идентичности на неподконтрольных территориях, позициях и настроениях жителей других регионов Украины. Кроме того, подобные месседжи имеют ощутимое влияние на украинское общество в целом.

Так, согласно результатам социологического опроса "Как российская пропаганда влияет на общественное мнение в Украине" в 2016 году, более половины населения поддерживает месседж о том, что события 2013-2014 годов были незаконным вооруженным переворотом. При этом, 37.4% опрошенных Донецкой, Луганской и Харьковской областей отметили, что они принимают российские телеканалы через аналоговую антенну.


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