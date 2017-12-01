В Новоастрахани произошло ДТП с участием автобуса

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в Новоастрахани. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, в Кременской отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что 25 декабря у дома по ул. Центральной с. Новая Астрахань Кременского района произошло ДТП с пострадавшим.

Как сообщают в полиции, проверкой установлено, что водитель автобуса "Setra" не справился с управлением и выехал на обочину дороги, где совершил столкновение с четырьмя автомобилями, которые были припаркованы на обочине попутного направления, а именно: два автомобиля марки "Форд Транзит", "ВАЗ 2109" и "ВАЗ 2103".

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, а водитель автомобиля "Форда Транзит" получил телесные повреждения и был доставлен в больницу г. Северодонецка.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводится проверка.