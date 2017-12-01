Жителям Верхнеторецкого временно упростили пересечение линии разграничения

Жители прифронтового поселка Верхнеторецкое во время новогодних праздников могут в упрощенном режиме пересекать линию разграничения для того, чтобы попасть на неподконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Этот шаг командованием антитеррористической операции сделан навстречу людям, учитывая их насущные потребности», — говорится в сообщении.

Напомним, что до недавнего времени населенный пункт находился в «серой зоне». Сейчас поселок полностью контролируется Вооруженными силами Украины. Пересекать линию соприкосновения разрешено временно, в пешем порядке, автомобильный транспорт не пропускается.

«Жители Верхнеторецкого и близлежащих сел преимущественно идут во временно неподконтрольные правительству Украины города, чтобы посетить близких и родных. Некоторые работают на местных предприятиях и тому подобное. Интенсивность пересечения растет 5 и 20 числа каждого месяца, когда люди идут на украинскую сторону для того, чтобы получить пенсию и другие социальные выплаты», — цитирует пресс-центр одного из бойцов ВСУ.

Он также отметил, что местные жители положительно оценили такое решение украинских властей.

«В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины — через контрольные пункты въезда — выезда (КПВВ)», — добавили в пресс-центре штаба АТО.