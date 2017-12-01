Жителю Луганщины светит до 10 лет лишения свободы за хранение и сбыт марихуаны

Жителю Луганщины грозит до 10 лет лишения свободы за хранение и сбыт марихуаны, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, в сентябре 2017 года ранее судимый за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, житель города Горское Попаснянского района приобрел наркотическое средство - каннабис, который незаконно хранил по месту своего проживания для дальнейшего сбыта.

С сентября по ноябрь 2017 года мужчина местным жителям сбывал каннабис, который заранее был измельчен и расфасован в бумажные свертки.

Сейчас обвинительный акт в данном уголовном производстве направлен в суд. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, правонарушителю грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.