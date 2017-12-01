В Раде назвали угрозу в случае непринятия законопроекта по реинтеграции Донбасса

В Верховной Раде Украины назвали угрозу в случае непринятия законопроекта по реинтеграции Донбасса.

Об этом изданию «РБК-Украина» заявил источник среди народных депутатов, говорится в материале издания: Отложенная реинтеграция: что происходит с документом, признающим Россию оккупантом.

Так, в ВР обратили внимание на угрозы для Украины в случае, если Российская Федерация не будет признана ответственной за оккупацию отдельных территорий Донбасса. В частности, это иски к правительству Украины о возмещении убытков, например, из-за потери бизнеса на оккупированных территориях.

"Если мы не признаем Россию агрессором, то представьте - начнутся судебные процессы. Например, немецкая компания, которая работала в Донбассе вложила 15 млн евро и потеряла эти деньги и ожидаемую прибыль, судится с украинским правительством, чтобы оно компенсировало эти потери", - заявил источник среди нардепов.

По его словам, если бы Россия была признана агрессором или признала Донбасс своей территорией, "вопросов к Украине не было бы". Отметим, законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен в парламент президентом 4 октября, вместе с проектом о продлении на год особого статуса оккупированных территорий.