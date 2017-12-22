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Папа Римский призвал к миру на Донбассе

Вчера, 18:15 citynews.net.ua | Напечатать

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi призвал международное сообщество к братству и солидарности и заявил, что молится за скорый мир на Донбассе. 

Об этом сообщает DW.

 "Папа Римский призвал международное сообщество к братству и солидарности на фоне многочисленных конфликтов на планете, чтобы мир был более человечным и благоприятным для детей этого и будущих поколений", - говорится в сообщении. 

Согласно информации издания, об этом понтифик сказал в традиционном рождественском послании "Городу и миру" (Urbi et Orbi) 25 декабря 2017 года. "Сегодня в нашем мире бушуют ветры войны, устаревшая модель развития и дальше ведет к регрессу людей, общества и природы", - заявил Франциск. 

Отмечается, что он вспомнил ряд конфликтов, в частности, призвал к миру в Иерусалиме и на всей Святой земле ради "мирного сосуществования двух государств с согласованными и международно признанными границами". 

По Сирии Папа надеется на возобновление устоев "общества, несмотря на этническую или религиозную принадлежность". 

В Ираке и Йемене, а также ряде стран Африки, понтифик призывает преодолевать гуманитарные сложности. 

Кроме того, Папа Римский упомянул "детей и их семьи, которые страдают от насилия из-за конфликта в Украине". 

Понтифик молится за скорый мир на Донбассе. Франциск подчеркнул, что в лицах детей, проживающих в охваченных войнами зонах, беженцев или безработных можно увидеть Иисуса. Отметил он и о важности решения проблем меньшинств, в частности рохинджа в Мьянме и Бангладеш


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