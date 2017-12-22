Изменения в выплатах пенсий

Частично пенсию за январь 2018 года выплатят в декабре 2017 года. Об этом говорится на сайте Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Обычно пенсии выплачиваются ежемесячно в период с 4 по 25 число в установленную дату выплаты, которая известна каждому пенсионеру. Однако, с целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2018 года, правительством принято решение, что частично пенсия за январь 2018 года будет выплачена в декабре 2017 года.

Пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 13 января 2018 года, пенсия на их банковский счет будет зачислена в период с 26 по 28 декабря текущего года.

Пенсионерам, которые получают пенсию через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 8 января 2018 включительно, пенсия будет выплачиваться в срок до 31 декабря 2017 года.

Пенсионерам, которые по разным причинам не смогут получить пенсию за январь 2018 (в том числе те, которые не получили пенсию за декабрь 2017) на почтовых отделениях в последние дни декабря этого года, смогут получить ее с 5 января 2018 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии по 25 января, или через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 9 по 25 января, пенсия будет выплачиваться в обычном режиме в установленные даты выплаты.

По всем вопросам, связанных с выплатой пенсий, пенсионеры могут обращаться в Контакт-центр Пенсионного фонда Украины 0-800-503-753 (со стационарных телефонов - бесплатно) или в управление Пенсионного фонда Украины по месту пребывания пенсионера, как получателя пенсии.