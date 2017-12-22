Украинская сторона подтвердила дату освобождения заложников

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко подтвердила дату освобождения заложников.

Об этом она сообщила в Facebook. "27 декабря состоится освобождению заложников. Как и говорила украинская сторона - к новогодним и рождественским праздникам", - заявила Геращенко.

По ее словам, украинская сторона стремилась организовать обмен до 24 декабря 2017 года, однако ранее это сделать не удалось.

"Счастливы, что есть подтверждение даты до нового года. Мы - полностью готовы. Дай Бог, чтобы не сорвалось и чтобы все стороны выполнили все предыдущие договоренности", - резюмировала Геращенко.