ДНР назвала дату обмена пленными

ДНР назвали дату обмена пленными.

‌Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление главаря ДНР Александра Захарченко.

‌"Сегодня были обговорены последние условия, и 27 числа этого месяца произойдет обмен по формуле "306 на 74". Надеюсь, что украинская сторона будет придерживаться обещаний", - заявил Захарченко.

‌Согласно информации изданий, такую дату он назвал по итогам встречи с патриархом Кириллом. Отмечается, что во встрече также принимали участие глава общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук и и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.