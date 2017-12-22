Оккупанты нарушили перемирие: Крымское обстреляли из минометов

За прошедшие сутки, 24 декабря 2017 года, российско-террористические войска в целом 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска в темное время суток не прекратили обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В частности, отмечено, что на Луганском направлении враг более часа вел огонь из 82-мм минометов по позициям сил АТО вокруг Крымского и выпустил в общей сложности более 20 мин.