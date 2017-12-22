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В РФ произошло несколько землетрясений разной магнитуды

Сегодня, 09:29 citynews.net.ua | Напечатать

В РФ за прошедшие сутки произошло несколько подземных толчков. 

Об этом со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН) сообщает "Интерфакс". 

В частности, отмечено, что в республике Алтай произошло два землетрясения. Магнитуда первого составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился в 243 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. 

Позже в этом же районе был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 3,6. В то же время в ночь на 25 декабря подземный толчок произошел в республике Тува, за 106 км от Кызыла.

 Его магнитуда составила 4,0. Как сообщается, семь лет назад, в декабре 2011 года в Туве произошло землетрясение магнитудой 6,7, которое привело к массовым отключениям электричества и повреждениям зданий в столице республики, Кызыле. 

Еще одно землетрясение магнитудой 6,9 произошло в феврале 2012 года. Ущерб от подземных толчков был оценен в несколько миллиардов российских рублей.


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