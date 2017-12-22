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Снег и ветер обесточили часть Луганщины

Сегодня, 16:54 citynews.net.ua | Напечатать

Зимняя непогода вновь оставила без света часть подконтрольной территории Луганщины.

Так, по оперативной информации по состоянию на 13:30 24 декабря полностью обесточены 4 населенных пункта, частично - 3. Всего без света находятся 2964 абонентов.

На территории обслуживания Лисичанского РЭС частично обесточен город Новодружеск (1322 абонентов).

На территории обслуживания Попаснянского РЭС частично обесточен поселок Горское (348 абонентов).

На территории обслуживания Новопсковского РЭС полностью обесточены населенные пункты Лозное, Шаровое, Петровка, частично - Лозно-Александровка (579 абонентов).

На территории обслуживания Кременского РЭС частично обесточен город Кременная (715 абонентов).

По последним данным, Новодружеск уже запитан около 14:30. Зато добавились новые обесточивания.

Все вышеуказанные обесточивания зафиксированы в период с 11:55 до 13:10. И уже установлены причины некоторых аварий.


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