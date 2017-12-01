На Донбассе появится две телебашни в секретных местах

В 2018 году в Донецкой области появится еще две телебашни.

Об этом во время заседания круглого стола «Реинтеграция Донбасса: что сделано в 2017 году» рассказал советник министра информационной политики Украины Дмитрий Ткаченко.

«22 августа была запущена башня в Бахмутке, которая закрыла почти все белое пятно в Луганской области и, по моим данным, сигнал достигает на оккупированную территорию. В 2018 году планируется две подобные башни, они будут в тайных местах, мы пока не можем говорить про их местонахождение. Это будет ближе, чем Покровск, таким образом мы сможем не только в Донецкой области закрыть белые пятна у Донецка , а это Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, но и осуществлять аналоговое вещание на оккупированных территориях. По крайней мере, на Донецк, Макеевку и Горловско-Енакиевскую агломерацию.