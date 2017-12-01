Из-за войны на Донбассе погибли 85 человек за год

В течение 2017 года в результате боевых действий на востоке Украины погибли 85 человек.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает РБК-Украина.

"На сегодня, по подтвержденным данным СММ ОБСЕ, в 2017 году погибли 85 человек и 384 получили ранения", - заявил Хуг. При этом он отметил, что среди жертв конфликта есть и представитель миссии Джосеф Стоун, который погиб 23 апреля в результате взрыва противотанковой мины