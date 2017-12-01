Боевики ЛНР/ДНР готовы к верификации пленных

Российские наемники готовы провести оперативную верификацию подлежащих обмену удерживаемых лиц непосредственно на линии соприкосновения. Об этом Интернет-ресурсам сепаратистов, сообщила представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.

«Было заявлено, что часть людей отказалась участвовать в обмене. Было сделано предложение о проведении очередной верификации. Позиция республик была однозначна: привозим людей (подлежащих обмену) на линию соприкосновения, и в присутствии представителей ДНР и ЛНР эти люди заявляют о том, что они отказываются от обмена», – сказала она.

Она добавила, что часть людей, заявленных «республиками» к обмену уже отбыли наказание и находятся на свободе, и украинская сторона предоставила по ним подтверждающие документы.