ВР приняла закон о возобновлении кредитования на подконтрольных территориях Донбасса

Верховная Рада Украины 21 декабря приняла законопроект №7338 «О внесении изменений в закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" по восстановлению возможностей развития малого и среднего бизнеса с использованием заемного финансирования на территории проведения антитеррористической операции». За принятие данного законопроекта проголосовали 242 народных депутата.

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты Максим Ефимов, Виктор Галасюк, Геннадий Кривошея и Александра Кужель.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие данного законопроекта «обеспечит создание условий для эффективного восстановления конкурентной среды путем снятия ограничений на предоставление банковскими учреждениями кредитов под залог имущества, находящихся на подконтрольной государственной власти части территории проведения антитеррористической операции».