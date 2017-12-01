Возле Новоселовки-2 погиб боец АТО

21 декабря 2017 года, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела в районе Новоселовки-2 погиб один украинский военный. Также на подступах к Луганскому получили ранения двое наших бойцов. Сейчас они находятся в госпитале, где им предоставляется вся необходимая помощь", - сообщил Мотузяник