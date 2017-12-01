Канада выделила 8 млн долларов помощи Донбассу

Канада выделила почти 8 миллионов долларов помощи для Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает «Громадське».

По словам Фриланд, Канада понимает те трудности, с которыми столкнулся этот регион.

«То, что в последнее время сделали наши канадские друзья и партнеры, особенно несколько дней назад, это включение Украины в контрольный список стран, куда можно поставлять оружие, и это не только формальный символ или мощный политический сигнал, это действительно особая помощь», – сказал Климкин.

Также он отметил, что Украина планирует усилить сотрудничество с Канадой в вопросе председательства страны в G7 следующего года. В частности, это сотрудничество будет касаться и вопросов безопасности.

13 декабря правительство Канады сняло многолетнее эмбарго на поставки оружия в Украину. Так, Украина попала в Контрольный список стран по автоматическому огнестрельному оружию (Automatic Firearms Country Control List). Список охватывает 40 стран, в том числе и Россию, куда канадским производителям разрешено поставлять оружие.

Депутат парламента Канады от Консервативной партии Джеймс Безан заявил, что Оттава официально сможет продавать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.