ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ

Официальный журнал Европейского союза сегодня, 22 декабря 2017 года, опубликовал решение о продлении санкций против Российской Федерации, которое вступит в силу в 23 декабря 2017 года.

Об этом говориться в сообщении в официальном журнале ЕС.

"Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза", - говорится в сообщении.

Как отмечается, санкции против РФ продлены до 31 июля 2018 года. Напомним, ранее сообщалось, что 21 декабря Европейский союз продлил экономические санкции против Российской Федерации.

"Экономические санкции ЕС против России снова продлены еще на шесть месяцев", - сообщал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Так, экономические санкции в отношении России из-за ее агрессии в Украине были введены ЕС в июле 2014 года сроком на один год, в марте 2015 года их возможную отмену привязали к выполнению Москвой минских соглашений до конца 2015 года. Поскольку Россия не выполнила все свои обязательства, после этого лидеры ЕС неоднократно принимали решение о продлении санкций еще на полгода.