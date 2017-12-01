В ОРЛО «Луганский фармацевтический завод» продолжает попытки запуска производства

Луганский фармацевтический завод продолжает попытки запуска производства лекарственных препаратов. Об этом в Facebook написал координатор «Информационного Сопротивления» Дмитрий Тымчук.

Так, ПАО «Луганский химико-фармацевтический завод» (Луганск, контролируется «временной администрацией ЛНР», руководитель П. Осауленко) продолжает попытки запуска производства лекарственных препаратов с целью их дальнейшей реализации как на территории, подконтрольной «ЛНР», так и за ее пределами.

Сейчас руководство завода пытается через ЗАО «Внешторгсервис» и «минпромторг ЛНР» осуществить ввоз из РФ необходимых для технологического цикла прекурсоров.