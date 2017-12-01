Пиротехники выявили 35 элементов РСЗО "Град" в поселке Новолуганское, который подвергся обстрелу 18 декабря, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В результате артиллерийского обстрела в поселке были повреждены 34 частных жилых домов, 5 пятиэтажных домов и 4 двухэтажных домов. Также подверглись разрушениям и объекты социальной инфраструктуры: дошкольное учебное заведение "Ивушка", Новолуганская общеобразовательная школа и Новолуганская амбулатория.

"Пиротехническими подразделениями ГСЧС проводится обследование территории с. Новолуганское на предмет обнаружения взрывоопасных предметов... С начала работ выявлено 35 элементов РСЗО "Град", - говорится в сообщении.