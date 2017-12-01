В Попасной уволили главу райсовета

59 внеочередная сессия Попаснянского районного совета состоялась 20 декабря в зале заседаний райгосадминистрации, передает пресс-служба ведомства.

На повестке дня рассматривался один вопрос: о досрочном прекращении полномочий председателя Попаснянского районного совета Константина Жалдакова.

В работе сессии районного совета, кроме депутатского корпуса, приняли участие председатель Попаснянской райгосадминистрации Сергей Шакун, руководители районных учреждений и организаций, сельские и поселковые головы, представители местных средств массовой информации. После вступительного слова председательствующего с обоснованием относительно принятого решения об отставке выступил Константин Жаладаков.

"Я полностью одобряю Константина Николаевича в его решении и уверен, что только в демократическом обществе возможен такой ход развития событий. Имею надежду, что и в дальнейшем мы будем работать в соответствии с демократическими свободами и следуя законам Украины и ее Конституции", - заявил Шакун.

Отставку главы районного совета было проведено голосованием депутатского корпуса и по итогам принято соответствующее решение.