Боевики обстреляли оборонительные укрепления украинских военных вокруг Зайцево (Донецкая область) из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Об этом говорится в сообщении штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

Как отмечается, ситуация в зоне АТО остается сложной, боевики продолжают грубо нарушать режим тишины и вести прицельный огонь как по позициям Вооруженных сил Украины так и по прифронтовым населенным пунктам.

В частности, боевики применяют реактивные системы залпового огня и минометы, запрещенные минскими договоренностями.

"Российско-террористические войска в обеденную пору из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" обстреляли наши оборонительные укрепления вокруг Зайцево. В общем оккупанты выпустили здесь 20 реактивных снарядов.

Кроме того, позиции украинских защитников в этом районе враг обстреливал из минометов различных видов и вооружения БМП", - говорится в сообщении. Кроме того отмечается, что из тяжелых 120-х минометов и всего спектра пехотного вооружения, боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Троицкого, Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского, а из стрелкового оружия - неподалеку Луганского.

"На Донецком направлении оккупанты, подвергая опасности гражданское население, выпустили 7 мин 120-го калибра по населенному пункту Водяное. Последствия обстрела выясняются. Из минометов различных видов враг вел огонь вблизи Павлополя, Лебединского, Песков и Каменки. Кроме того, из гранатометов противник обстреливал защитников Авдеевки и Новотроицкого", - говорится в сообщении. Сообщается, что с полуночи боевики осуществили 21 обстрел позиций сил АТО. В ответ украинские военнослужащие 14 раз подавляли огневую активность боевиков.