Волкер заявил, что мир на Донбассе зависит от России

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил в ходе выступления перед Атлантическим советом, что мир на Донбассе зависит от Российской Федерации.

Об этом он сообщил в Twitter. "Мир на востоке Украины может наступить, если РФ выведет свои силы и прекратит поддержку боевиков", - заявил Волкер.

По его словам, международное сообщество может помочь, но мир на Донбассе зависит от России. Напомним, ранее сообщалось о заявлении Волкера, что отведение оружия на Донбассе и появление там миротворческой миссии Организации объединенных наций должны происходить одновременно.

"Я думаю, они должны быть одновременно. Я не думаю, что у вас будет время, когда РФ оставит Донбасс и тогда не будет ничего. Но это зависит от решения по этому делу, которое еще не было принято", - заявил спецпредставитель США по Украине.