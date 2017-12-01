В Украине на 20 декабря объявлено штормовое предупреждение

В центральных, западных и северных областях Украины в среду, 20 декабря, пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица.

Штормовое предупреждение появилось на странице Укргидрометцентра в Facebook.

Температура воздуха на западе, севере и в центре страны составит около -2…-4 градусов как днем, так и в ночное время. На востоке и юге днем +1…+3, ночью от нуля до -3 градусов.

В Киеве и Киевской области завтра прогнозируется снег. Столбики термометра покажут от -2 до -4 градусов.

В четверг, 21 декабря, осадки прекратятся, лишь в отдельных западных областях пройдет мокрый снег.

Температура воздуха на западе составит -1…-3 днем и -5…-7 ночью. В центральных и северных областях около -1…-3 днем и -5…-7 градусов ночью. На востоке около нуля днем и -2…-4 градуса ночью. На юге днем +1…+3, ночью -2…-4 градуса, в Крыму +4…+6 днем и от нуля до -2 градусов ночью.

В Киеве и Киевской области 21 декабря ожидается сухая погода. Днем -2…-4, ночью -5…-7 градусов.

Кроме того, специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям дали рекомендации, как вести себя во время гололедицы.